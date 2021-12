È sempre mezzogiorno, "per il porcellino?". Che umiliazione per Antonella Clerici, cosa esce di bocca alla concorrente

08 dicembre 2021 a

Antonella Clerici sta riscuotendo grande successo da quando è tornata in onda tutti i giorni su Rai1 con il suo È sempre mezzogiorno, degno erede dell’indimenticabile Prova del cuoco. Una trasmissione leggera e “familiare”, quella condotta dalla Clerici, che però nel corso della diretta di mercoledì 8 dicembre si è trovata a dover fare fronte a una telefonata inaspettata.

Dall’altra parte della cornetta una signora di una certa età che è parsa un po’ spaesata e che ha iniziato a balbettare cose poco comprensibili, generando un po’ di imbarazzo nella padrona di casa e in Lorenzo Biagiarelli, il giovane cuoco che la affianca nella trasmissione. Entrambi hanno infatti faticato parecchio a capire cosa volesse dire la signora, che deve essersi trovata al posto sbagliato nel momento sbagliato: a un certo punto si è infatti intuito che volesse chiamare I fatti vostri, il programma in onda su Rai2, e non È sempre mezzogiorno.

All’inizio la Clerici le aveva spiegato il gioco: “Tagliolini al tartufo nero, io ti dirò gli ingredienti tu mi devi dire quali metti in pentola perché servono per la ricetta o quelli che metti in dispensa perché non servono”. “Io sto giocando per il porcellino - ha risposto la signora - non lo so, con questo non ero preparata”. “Per il porcellino?”, è stata la reazione sorpresa della Clerici. A quel punto però i telespettatori hanno capito che il gioco a cui faceva riferimento la signora era quello de I Fatti vostri: errore con il centralino della Rai?

