Striscia la notizia, Mara Venier palpeggiata a Domenica in: "Perché mi hai toccato il c***o?". A microfono spento: sfuggito a tutti

La "palpata" di Mara Venier ad Alvise a Domenica In ha scatenato un piccolo terremoto in Rai. Il siparietto goliardico è avvenuto nelle stesse ore in cui l'Italia si indignava per quanto accaduto a Greta Beccaglia, la giovane giornalista di Toscana Tv palpeggiata durante un collegamento in diretta dallo stadio dopo la partita Empoli-Fiorentina. Le Beccaglia era stata molestata da più di un tifoso e la sua reazione posatissima, ma scandalizzata, ha fatto il giro delle tv e dei social. I due episodi, evidentemente, non sono paragonabili e infatti la Venier ha minacciato querela contro chiunque osasse parlare di "molestie" riguardo alla sua "pizzicata" in studio a Domenica In.

I segugi di Striscia la notizia, scandagliando negli archivi di viale Mazzini, sono riusciti però a trovare un precedente imbarazzante, datato 9 febbraio 2020. In studio a Domenica In c'erano Piero Pelù e la sua band. Il rocker fiorentino, intento a cantare e ballare, ha trascinato al centro del palco la conduttrice.





Prima l'ha abbracciata, poi con sguardo malandrino e mano lesta l'ha agguantata per i fianchi palpeggiandola: "Ma mi hai toccato il c***o? Ma perché?", domanda esterrefatta Zia Mara, con il microfono abbassato. Il labiale, però è inequivocabile. E Pelù la rimbrotta simpaticamente: "Non dire parolacce!". Finisce tutto tra le risate di entrambi. "Chi di palpata ferisce, di palpata perisce", ironizzano a Striscia.

