Rita Dalla Chiesa molestata: la "pacca sul sedere" in silenzio. "Intima vergogna", dolorosa confessione

Rita Dalla Chiesa è sempre stata dalla parte delle donne. Con tutti suoi mezzi: tv, carta stampata, libri e con il suo modo di fare sempre elegante. Rita Dalla Chiesa si è schierata a difesa dei più deboli in ogni battaglia da portare avanti, senza paura. Senza freni. Adesso, però, apre il cassetto dei ricordi e racconta qualcosa di inedito.

"Prendevo molti mezzi e c’era sempre quello che ti dava la pacca sul sedere e tu ti allontanavi perché provavi un senso di sgradevolezza e di intima vergogna come se fosse colpa tua se qualcuno ti metteva le mani addosso", confessa a La Vita in diretta. La Dalla Chiesa così torna sulla vicenda di Greta Beccaglia, la giornalista molestata in diretta da un tifoso. Un gesto assurdo che ha indignato tutti.

Rita Dalla Chiesa ha confessato che anche a lei è capitato da giovane ciò che è successo a Greta, ma chiarisce la differenza tra molestia e violenza: "Non posso paragonarlo ad uno stupro o ad una violenza, una molestia è una cosa che ricordi ancora, che ti disturba ancora ma è diverso. Il signore è passato in modo totalmente cretino".

L'ex conduttrice di Forum, madrina per antonomasia di quel programma, sta sicuramente vivendo un bel momento professionale. “Oggi è un onore essere qui”, dice ad Alberto Matano. A La vita in diretta arriva anche Dacia Maraini, una delle scrittrici più amate al mondo, vincitrice di decine di premi letterari. "Grande onore essere a questo tavolo oggi perché ci sono delle persone che io amo molto", confessa Rita.



