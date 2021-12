Elettra Lamborghini, “scelta per condurre”: quale programma (prestigioso) le affidano

11 dicembre 2021 a

Miss Italia 2021 cambia look: a condurre la gara ci sarà Elettra Lamborghini. Al suo fianco ci sarà infatti Alessandro di Sarno. Miss Italia 2021 sarà trasmesso su Halbez Live, e la finale dello show sarà trasmessa il giorno 19 dicembre. Il programma ha scelto di affidarsi ad Elettra Lamborghini sostituendo il precedente conduttore, Alessandro Greco, probabilmente per seguire la tendenza ad affidarsi a personaggi forti sui social, forse anche per avvalorare la scelta di trasmettere in streaming il programma.

Con la Lamborghini anche l’ex inviato de Le Iene che avrà il compito di accompagnare il pubblico, insieme ai giurati, alla scoperta delle ragazze che cavalcheranno il palco in cerca dell’ambito titolo di Miss Italia. Il riassunto dello show, inoltre, sarà trasmesso sottoforma di highlight a partire dal 13 dicembre, sempre sulla piattaforma Helbiz, che diramerà delle pillole giornaliere.

Oltre a Elettra Lamborghini in veste di conduttrice, ci sarà anche il ritorno della vincitrice del concorso del 2019, Carolina Stramare. L’ex Miss è testimonial di Helbiz Live, e avrà il ruolo di introdurre il pubblico attraverso la nuove forma che lo storico show ha assunto, in quella che ha tutta l’aria di essere una edizione molto interessante.

