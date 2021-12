Oggi è un altro giorno, disastro per Serena Bortone: niente sedia per Maria, gelo in studio

13 dicembre 2021 a

a

a

Clamorosa gaffe per Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, trasmissione in onda su Rai 1. Dopo aver salutato Memo Remigi, la conduttrice ha iniziato a parlare di Ballando con le Stelle, la cui finale è prevista per sabato prossimo, il 18 dicembre. Nel frattempo, ha fatto il suo ingresso in trasmissione anche Maria Ermachkova, partner di Remigi nel talent di Milly Carlucci. Peccato, però, che nessuno l’abbia accolta e che non ci fosse nemmeno una sedia per lei. Subito sono calati imbarazzo e gelo in studio.

“Neanche con una pistola alla tempia”. Memo Remigi, che sfregio a Mediaset: “Quel programma mai”

"Dove vado?”, ha sussurrato la ballerina, mostrando un certo disorientamento dopo l'ingresso in studio. “Eccola Maria Ermachkova”, ha detto allora la Bortone dopo essersi accorta della donna in leggero ritardo. La presentatrice poi è andata avanti, senza rendersi conto che la danzatrice non aveva nemmeno una sedia a disposizione. Ecco perché poi l'ospite ha chiesto: “Lo sgabello?”.

"Non meritavamo la tua rabbia". Selvaggia Lucarelli, lo strazio in diretta per la mamma malata di Alzheimer

A quel punto è stato Remigi che è andato dietro le quinte a recuperare una sedia, mettendola vicino al pianoforte dove lui stesso ha la postazione. “Come si può separare Maria da Memo? Secondo me Maria resterà con noi anche dopo Ballando, ormai fa parte della family”, ha detto infine la Bortone, che per diversi secondi pare non abbia capito il disagio della Ermachkova.

"Ci ha lasciato una grande". Serena Bortone stravolta, cambia tutto su Rai1: come entra in studio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.