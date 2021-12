L'Eredità, clamoroso addio di Ginevra Pisani? Sconcerto in Rai: ecco chi la sostituisce

13 dicembre 2021 a

Nuovi impegni lavorativi. Questa la motivazione per cui Ginevra Pisani lascia L’Eredità. La Professoressa del quiz show di Rai 1 ha annunciato il suo addio attraverso un lungo post su Instagram, dove non ha lesinato ringraziamenti a Flavio Insinna. Al suo posto, ha confermato il conduttore, Andrea Cerelli. Si tratta - ha fatto sapere Insinna ai fan della trasmissione, del "primo Professore dell’Eredità, e che Professore!".

Come già anticipato, la 23enne napoletana saluta L'Eredità nella speranza che si tratti di un arrivederci: "L’Eredità, la mia casa – ha detto commossa -. Non smetterò mai di ringraziare chi mi ha dato l’opportunità di entrare in questa casa, di avermi fatta sentire accolta dal primo giorno. Ho imparato così tante cose, ho conosciuto delle persone meravigliose che mi hanno saputo tutelare come una figlia, amare, insegnare".

E ancora: "Da gennaio, infatti, sarò in tournée per la rappresentazione teatrale de 'La concessione del telefono', capolavoro del maestro Camilleri. Il cuore batte forte e l’emozione è inspiegabile. Sono commossa da tutti i vostri messaggi, sono tanti e stupendi perché in questi anni abbiamo costruito un legame speciale". Ma anche per Cerelli quella del quiz è una novità. Il 29enne, nato e cresciuto a Busto Arsizio, è passato in breve tempo dal mondo della moda alla tv affiancando d'ora in poi Samira Lui, un'altra Professoressa ben nota ai telespettatori di Rai1.

