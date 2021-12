DiMartedì, Maurizio Costanzo umilia il prof negazionista: "Vita di inferno, i familiari che dicono?", delirio in studio

15 dicembre 2021 a

Maurizio Costanzo, ospite di Giovanni Floris a DiMartedì in onda su La7, parla della pandemia conn Ugo Mattei, giurista, docente universitario, tra i fondatori della Commissione Dubbio e precauzione insieme anche a Massimo Cacciari. "Io vorrei sapere dal professor Mattei se si è vaccinato o no”, chiede subito Costanzo al suo interlocutore. "Guardi, non mi sono vaccinato. Anzi, mi sono vaccinato in realtà per tutti i vaccini, salvo per questo qui del Covid-19. – la replica di Mattei – Questa è la risposta giusta. Anche perché, secondo molti, questo vaccino è in realtà una terapia sanitaria, con una struttura differente dagli altri vaccini, che è stato passato in qualche modo come vaccino perché ci sono delle precise ragioni giuridiche per farlo”.

“È più facile riconoscere un prodotto come vaccino che come medicinale. Ci sono delle procedure di approvazione dei medicamenti che sono più complesse, perché devono discutere anche delle conseguenze”, spiega ancora Mattei. Floris chiede la replica a Maurizio Costanzo che è tutto un programma. “Ma i suoi familiari che dicono del fatto che lei non è vaccinato? I suoi vicini di casa che dicono che lei non è vaccinato? Quando lei va in ufficio che dicono che non è vaccinato? Mi pare che lei viva una vita d’inferno professore. Con tutta la simpatia”.

"La mia risposta è molto semplice. Il vaccinato e il non vaccinato non sono sensibilmente diversi dal punto di vista del contagio. Il grande equivoco è pensare che i vaccinati non siano contagiosi. E questo è un equivoco che rende green pass e super green pass giuridicamente insostenibili”, risponde Mattei.

