Striscia la notizia, Maria De Filippi rifatta? L'insospettabile ritocchino

Dove osa Striscia la notizia. Ci volevano forse Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, due "intoccabili" di Mediaset, per arrivare a tanto: rendere Maria De Filippi, la regina di Cologno Monzese, la protagonista della temutissima e perfida rubrica Fatti e rifatti. A quali ritocchini si sarà sottoposta la conduttrice di Amici, C'è posta per te e Tu si quei vales? Lei che ha fatto di una bellezza acqua e sapone, quotidiana, il suo marchio di fabbrica?

Il tg satirico di Canale 5, fondato e diretto da Antonio Ricci, ne ripercorre la carriera dagli esordi alla gloria, mandando in onda i momenti più divertenti e imbarazzanti. Tanti sono condivisi con Sabrina Ferilli, una delle sue spalle predilette. L'amica romana, caciarona e irresistibile, in studio a Tu si quei vales non ha mai esitato a trascinare la De Filippi in siparietti scatenati, addirittura versandole acqua in testa sciogliendole il trucco. Proprio il talenta di Canale 5 da poche settimane concluso è riserva inesauribile di sketch e siparietti tutti da godere.

"Maria è il perno del programma, a volte il pernacchio", scherza Greggio ricordando le prodezze di Maria. O ancora, quella volta che si sottopose al gioco di un concorrente prendendo in mano un cetriolo gigante "dalla forma esuberante, che voi peraltro non avete mai visto", aveva ironizzato rivolgendosi ai colleghi Rudy Zerbi e Gerry Scotti. Preparato il terreno, ecco lo "scanner" di Striscia: risulta, dopo attenta analisi, che rispetto a 20 anni fa la De Filippi si sia concessa qualche "leggero ritocchino", appena appena delle punturine rivitalizzanti.

