Striscia la notizia, Staffelli inchioda le borseggiatrici: "Così vi rubano tutto". Immagini sconvolgenti

Le telecamere di Valerio Staffelli per Striscia la notizia a bordo dei mezzi pubblici di Milano per cogliere in flagrante le temibili borseggiatrici in azione.

Dopo averne "beccata" una lo scorso novembre, ed essere stato ricoperto di insulti ("Sei una m***a, sei un escremento"), l'inviato del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci ha ricevuto la segnalazione di un telespettatore sempre sulla stessa signora mano-lunga. Non sui mezzi pubblici, ma addirittura con delle avances in strada mentre il signore stava parcheggiando. "Mi ha appoggiato la mano sulla mia, mi sono ritratto e mi sono accorto che mi aveva già sganciato l'orologio".

Borseggiatrici in azione: guarda il video di Striscia la notizia





Staffelli così si mette alle calcagna della borseggiatrice, che agisce in gruppo sui vagoni della metropolitana: sei ragazze, che circondano la vittima e poi distraendola sfilano portafoglio o telefonino dalla borsa. Altro metodo: si sparpagliano sui vagoni, giubbotto sulle braccia per coprire il furto. Le immagini sono inequivocabili. Le vittime sono spesso persone anziane, ma non sempre. E a volte qualcuno se ne accorge e prova a cogliere "la zanza" sul fatto.

Striscia tende allora il trappolone: un'attrice sale in metro e si fa borseggiare. Le ladre, una volta resesi conto dell'imboscata, reagiscono male sputando addosso alla vittima "mancata" e aggredendo l'operatore con la telecamera nascosta. "Attenzione signori - avverte Staffelli gli altri passeggeri -. Fanno sempre così: se salgono con la borsa laterale e le mani coperte da un giubbotto, sono borseggiatrici".

