Striscia la Notizia, "interferenze in casa": l'agghiacciante rumore molesto, vita rovinata

Un giovane musicista non può registrare a causa di un'interferenza che rende inutilizzabile l'amplificatore e gli strumenti. Striscia la Notizia, allora, è intervenuta con Capitan Ventosa, che ha chiesto l'aiuto del Radio Team. "Ho queste interferenze dappertutto e non posso più registrare nel mio studio in casa - ha raccontato l'uomo al tg satirico -. Mi sono trasferito qui da 3-4 mesi, ho comprato appositamente questa casa per poter suonare e registrare nel mio studio".

Il musicista ha spiegato che si tratta di un problema non di poco conto, visto che si tratta della sua vita e della sua professione. "E purtroppo appena ho acceso l'amplificatore ho trovato questa sorpresa - ha continuato il giovane -. Non si può registrare così, è impossibile". E in effetti, come documentato dal servizio di Striscia, non appena l'uomo inizia a utilizzare la chitarra, con gli amplificatori collegati, viene fuori un suono molto fastidioso, che non permette di fare nient'altro.

Con l'aiuto di Striscia, però, si è riusciti a capire la fonte del problema. L'esperto chiamato da Capitan Ventosa, infatti, ha spiegato: "L'interferenza dovrebbe provenire dal sistema di illuminazione, che disturba parecchio. Tutte le lampadine di questa casa, sia quelle a led sia quelle alogene a bassa tensione, creano un campo elettromagnetico che disturba la chitarra". E infatti poi, dopo aver sostituito le lampadine, il disturbo non si è più presentato.

