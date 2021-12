Striscia la Notizia, bacio in diretta Greggio-Iacchetti: clamoroso sfotto a Signorini, grosso caso a Mediaset

15 dicembre 2021 a

Questa volta la classifica dei Nuovi Mostri di Striscia la Notizia vede in pole position Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, intenti a scambiarsi baci ed effusioni passionali durante il collegamento con il Tg5. La coppia di comici lo ha fatto dopo che Alfonso Signorini ha mandato in onda il bacio infuocato tra due inquilini della casa, Soleil Sorge e Alex Belli, proprio durante il collegamento con la giornalista Elena Guarnieri.

"Al primo posto ci siamo io e il signor Enzino, che durante il collegamento col Tg5 come i ragazzi del GfVip dice che ci giuriamo amore eterno", spiega Greggio nel servizio. "Eccoli, guarda guarda", dice in maniera stupita la giornalista in studio. "Il nostro bacio vale molto di più", dice Ezio, che poi sbeffeggia ironicamente il conduttore del reality di Canale 5: "Siamo pronti a entrare nella casa? A Striscia abbiamo già dato la nostra rumorosa risposta". Quale? Una pernacchia rivolta direttamente a Signorini.

Qui la rubrica de "I Nuovi Mostri" di Striscia la Notizia

Nella seguitissima rubrica di Striscia c'è poi anche Luciana Littizzetto a Che tempo che fa. Nell'ultima puntata andata in onda, infatti, ha mostrato a Fabio Fazio delle decorazioni natalizie un po' ambigue. "Le luminarie di Natale, se sono belle, scaldano il cuore. Ma se sono un poco un poco urfide... ti schiantano una malinconia dentro che ti gela il cuore", ha spiegato la comica torinese. A quel punto sul grande schermo in studio sono comparse delle palme addobbate. L'effetto è inquietante: "Diciamo agli assessori che se tu metti le luci nel tronco e poi anche nelle foglie, l'immagine è un po' equivoca". L'allusione fallica, effettivamente, è innegabile.

