Caduta Libera, Veronica Gentili demolita da Nicolò Scalfi: la "mattanza" in studio da Gerry Scotti

Francesco Fredella 17 dicembre 2021 a

a

a

Vince ancora. E mette tutti d’accordo: Nicolò Scalfi, a Caduta Libera – Campionissimi, si laurea vincitore. Insomma, il super-campionissimo torna da Gerry Scotti su Canale 5 e mette a segno un altro colpo clamoroso. Il giovane bresciano riesce ad agguantare la vittoria mettendo all’angolo gli altri otto campioni e i due vip che lo sfidano. Arriva alla finale, I dieci passi, con un potenziale montepremi di 85mila euro. In pochi minuti il colpo di scena: lo trasforma grazie a 10 risposte esatte e trionfa nel programma di Gerry Scotti (che resta senza parole). Scalfi, dopo la puntata di giovedì 16 dicembre 2021, porta a casa complessivamente ben 727mila euro in gettoni d’oro, partecipando a 88 appuntamenti del quiz show. Poi arriva a quota 812mila euro.

"Facciamo...?": Veronica Gentili, la 'proposta indecente' a pochi minuti dalla diretta | Guarda

Ma facciamo chiarezza. L’ultimo game del programma si chiama ‘I dieci passi’ ed è quello con cui Scalfi batte tutti i campioni che tentano di sfidarlo. Ci sono pure due vip: Veronica Gentili e Alvin. Niente da fare. Elimina tutti. Caduta Libera – Campionissimi continua con altri 3 appuntamenti (il 23 e il 30 dicembre 2021 e la finale che sarà trasmessa mercoledì 5 gennaio 2022).

Questa Veronica Gentili? Non proprio: spunta una clamorosa foto dal passato, quasi irriconoscibile | Guarda

Il quiz show vedrà sempre un campione e altri otto campioni del passato. Poi si aggiungono altri due ospiti ‘vip’. Il programma di Gerry Scotti piace molto al pubblico a casa: lo testimoniano ascolti sempre alti. Ed è per questo motivo che Canale 5 ha voluto dedicare le prime serate di dicembre. Si tratta di un modo per mettere in sfida i concorrenti più bravi, insomma i campioni che regalano al pubblico a casa un vero e proprio show.

Caduta Libera, Nicolò Scalfi contro Veronica Gentili: qui il video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.