Uomini e Donne, irrompe il Covid da Maria De Filippi: "Positivo", panico a Canale 5

Matteo Fioravanti è risultato positivo al Covid-19. L’ex tronista di Uomini e Donne dopo la fine della sua brevissima storia d’amore con Noemi Baratto ha mostrato il risultato del tampone rapido, confessando così di essere positivo. Dopo di che, ha concluso un video pronunciando solo due parole. “E vabbé”. L’ex protagonista del Trono Classico svela subito dopo il suo attuale stato di salute. Fa sapere al pubblico che lo segue che sta bene.

“L’unica cosa è che non sento gli odori”. Fioravanti l'altro giorno aveva raccontato ai suoi fan di aver perso la carta di credito. Ora dovrà chiaramente restare chiuso in casa, in isolamento. Sarà lui stesso a informare il pubblico che lo segue sulle novità riguardanti la positività al Covid-19. Fortunatamente, al momento, Matteo Fioravanti sta bene. Nei giorni scorsi, la rottura con Noemi Baratto ha fatto un po’ discutere. Il primo a confermare la fine della loro storia dopo Uomini e Donne è stato proprio l’ex tronista.

Ma ormai già da qualche tempo giravano voci sulla loro rottura. Non apparivano più insieme sui social, ma Matteo aveva smentito l’addio. Ed ecco che è arrivata la conferma e da lì i fan si sono dovuti mettere l’anima in pace. La loro è stata un’uscita particolare e non la classica scelta al centro studio. Fioravanti si è ritrovato, a un certo punto del suo percorso, ad avere una certa difficoltà, in quanto Noemi gli piaceva sempre di più. Era l’unica a essere riuscita a conquistarlo e così tutti in studio gli hanno consigliato di scegliere e concludere così il suo percorso. Una volta fuori dal programma di Maria De Filippi, i loro caratteri sono risultati incompatibili. Nel frattempo, durante la registrazione di ieri ha scelto la sua ex collega Roberta Giusti.

