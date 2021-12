Domenica In, raggelante sparata di Morgan: "Tutta Italia...". Cala il gelo da Mara Venier, la puntata inizia così

19 dicembre 2021 a

Su il sipario, inizia una nuova puntata di Domenica In, il regno di Mara Venier in onda come ogni domenica pomeriggio su Rai 1. E oggi, domenica 19 dicembre, ovviamente non fa eccezione. Trattasi di una puntata speciale, per due ragioni: la prima, è l'ultima prima di Natale. La seconda, la puntata di Domenica In segue l'ultima di Ballando con le Stelle, in onda ieri sera su Rai 1.

E così ecco che nel primo segmento di trasmissione si parla proprio del successo del format di Milly Carlucci, con la presenza di alcuni protagonisti. Tra questi, Morgan e Guillermo Mariotto, il ballerino e il giudice. L'ex frontman dei Bluvertigo nell'ultima puntata si era scagliato proprio contro Mariotto e Selvaggia Lucarelli, augurandosi che venissero licenziati poiché "anti-artistici" e accusandoli anche di rubare lo stipendio.

E dalla Venier, Morgan riparte in quarta, conferma tutti i suoi pareri sulla coppia di giudici e insomma si scaglia ancora contro Mariotto. Ma non è tutto. Il punto è che il cantante, per contestare i loro giudizi, si produce anche in una roboante sparata: "Tutta Italia mi ama!", esclama ad un certo punto. E insomma, per quanto apprezzato, la sua opinione sembra essere un pizzichino troppo auto-indulgente. Per esempio, provate a chiedere a Bugo che cosa ne pensa, di Morgan...

