Domenica In, Pretelli in studio? "Lasciatelo solo", bufera su Mara Venier: uno strano caso su Rai 1 

05 dicembre 2021 a

a

a

Pierpaolo Pretelli torna a Domenica In. Una sorpresa per tutti, visto che la settimana scorsa si era detto che l'ex gieffino avrebbe perso il format creato ad arte dalla produzione solo per lui. Scendendo nel dettaglio, si trattava di un gioco telefonico musicale vecchio stile. A quanto pare, però, non avrebbe sortito i risultati di share previsti e sperati. Quando Mara Venier l'aveva annunciato, però, aveva anche precisato che Pretelli non sarebbe affatto sparito.

"Hai sbagliato". Alessandra Celentano contro Garrison: attacco brutale, interviene la De Filippi

La presenza del modello in trasmissione sarebbe rimasta una certezza per i telespettatori. L'unico dubbio del pubblico riguardava il ruolo che avrebbe rivestito l'ex velino nel programma. La risposta è arrivata oggi durante la puntata. Pretelli, infatti, ha fatto il suo ingresso nello studio nell’inedita veste di “spalla musicale” per Il Musichiere. Il modello, quindi, è stato protagonista di un nuovo siparietto: un quiz dove gli ospiti presenti avrebbero dovuto indovinare i titoli di alcune canzoni da lui interpretate.

Video su questo argomento "Mi mise una mano sulla spalla e...". Lino Banfi: incontro storico con Papa Francesco, il retroscena esplosivo

I fan dell'ex gieffino, però, non avrebbero apprezzato la novità. In molti hanno criticato la produzione, che avrebbe "sprecato” il talento da intrattenitore di Pretelli. Un utente, per esempio, ha scritto: "Onestamente la presenza di Bobby Solo rende il tutto più pesante e si perde tempo inutile a discapito del gioco…Lasciate cantare solo Pierpaolo Pretelli”. Un altro invece: "Nemmeno gli autori sapevano dove andare...ok buttarla in caciara ma oggi mi è sembrata un po troppo..Pierpaolo Pretelli fin troppo bravo nel riuscire ad andarci dietro... a livello vocale ..bravo bravo ...".

"Ci stavano per arrestare", Mara Venier e Lino Banfi choc: imprevisto senza precedenti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.