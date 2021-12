Domenica In, Mara Venier "vuole lui": un clamoroso ribaltone in studio? Chi piazza al suo fianco

16 dicembre 2021 a

Aria di cambiamenti su Rai 1. A Domenica In potrebbe infatti arrivare Alvise Rigo. Dopo l'esperienza a Ballando con le Stelle, il modello nonché ex giocatore di rugby, potrebbe affiancare Mara Venier. A svelarlo un retroscena del settimanale Vero, che aggiunge un'altra indiscrezione. Secondo il magazine a volerlo sarebbe la stessa conduttrice che è rimasta molto colpita dal giovane.

Per Rigo non è la prima volta a Domenica In. L'ex concorrente del programma di Milly Carlucci (ha ballato in coppia con Tove Villfor) è già stato più volte ospite del programma. Non sarebbe un caso che Alvise è uno dei pochi concorrenti di Ballando che ha avuto parecchio spazio nel salotto della Venier. Addirittura qualche puntata fa, la conduttrice ha accarezzato il lato B del bel modello, creando parecchio scalpore. A chi si è detto indignato, Mara si è però difesa sostenendo che era solo un gioco simpatico e nulla più e Rigo non si è di certo scandalizzato per la situazione.

Ma se Alvise dovesse davvero far parte del cast di Domenica, cosa ne sarebbe di Pierpaolo Pretelli?. L’ex Velino di Striscia la notizia rimarrà nel programma insieme allo sportivo 28enne o sarà sostituito dall’ex ballerino di Ballando con le Stelle? Una domanda che ancora non ha una risposta.

