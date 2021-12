Verissimo, "gli artisti sono altri": Silvia Toffanin scatenata, come umilia Alex Belli

19 dicembre 2021 a

Silvia Toffanin ha massacrato Alex Belli durante la puntata di oggi di Verissimo su Canale 5. La conduttrice è stata molto critica rispetto al comportamento di Alex al Grande Fratello Vip con Soleil Sorge. Quando poi Delia Duran è entrata in studio e ha cominciato a difendere il compagno e a dire di averlo già perdonato, e addirittura lo ha definito un "artista". A quel punto la Toffanin è esplosa: "Con tutto il rispetto ma gli artisti sono altri. Artisti no, scusa se mi sono permessa. Io sono sconvolta".

Di più. Ad un certo punto Delia Duran si è messa ad attaccare Soleil e la conduttrice ha commentato: "Qua è la gara a chi recita meglio. Siete furbetti". Ma Alex Belli ha cercato di giustificare in tutti i modi il suo comportamento nella Casa del GF Vip. E ha ribadito che tra lui e Soleil Sorge c'era solo una tenera amicizia. La Toffanin di nuovo non è riuscita a trattenersi: "Due amici non fanno quelle cose lì. Sei andato oltre".

Quindi Alex Belli, dopo essere stato attaccato anche da una concorrente, è stato di nuovo messo in difficoltà dalla Toffanin: "Sei a Verissimo, il Grande Fratello è finito, eravate tutti d’accordo?". Lui è rimasto spiazzato ma ha negato di aver recitato una qualsiasi parte nella Casa.

