Gf Vip, Soleil Sorge umilia Delia e Alex: "Cornuti e felici". Lui impazzisce, squalificato: caos totale

Tutto finisce con un confronto accesso. Durissimo. Delia Duran, dopo aver visto le ultime ore di Alex Belli nella casa del Gf Vip, decide di entrare nella casa del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini per mollare suo marito. Lui non sa nulla. Continua a coccolare Soleil Sorge nel corso della puntata, lei assiste alla scena dietro le quinte. È arrabbiata. Furiosa. Ala fine decide di mollarlo, ma quando Alex la vede cerca di recuperare in tutti i modi infrangendo il regolamento: la abbraccia, la bacia, va via con lei. "Sei squalificato perché hai violato il distanziamento sociale", dice Signorini. Ma forse, alla fine, è quello che vuole Alex. Che parla di trappola nella quale sarebbe caduto, ovviamente Delia glielo rinfaccia.

Delia arriva nella casa del Gf Vip con le idee chiare. “Sono venuta stasera qua per dirti che nessuno ti aveva abbandonato, non eri da solo. Ma mentre ero in treno ho visto l’ennesima schifezza che hai fatto in questi tre mesi con la mancanza di rispetto. Sì, è una trappola, ma ci sei caduto. Io ho una dignità e ho deciso che la nostra storia finisce qui. Mi dispiace Alex", dice. Lui cerca di recuperare. Ma la Duran, con un filo di voce, continua: “Perché devo essere io a venirti a prendere? Dovevi avere tu le pa..e per uscire. E mi dispiace pure che sei caduto nella trappola di quella str…za, perché è una str..za. Tu non mi meriti. Io merito un uomo che mi porti rispetto”.

Ma Soleil, presa dal panico, prende la valigia di Alex e la porta nel giardino (dove va in scena il confronto). Poi inveisce contro la coppia che si ricongiunge: “La verità è che quello innamorato è lui, quello che vede altro nel rapporto è lui. Quella che ha frenato sono io e che ha cercato di tutelarlo. Adesso sono io a dovermi prendere la responsabilità?” Signorini interviene squalificando il concorrente e chiedendo a Soleil di parlare. Delia non ne vuole sapere. E la Sorge conclude così: “Che andassero a casa cornuti e felici”.

