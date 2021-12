Domenica In, avete notato che Pierpaolo Pretelli... ridotto così in studio dalla Venier, il mistero agita i vertici Rai

20 dicembre 2021 a

I fan di Pierpaolo Pretelli hanno sempre belle parole per il loro beniamino ogni volta che lui appare in tv. I complimenti non mancano mai: c'è chi dice che è bellissimo, chi invece sostiene che abbia talento. Uno dei suoi impegni principali ultimamente è stato rappresentato dalla partecipazione a Domenica In con Mara Venie, il contenitore della domenica pomeriggio in onda su Rai 1. Impossibile non notare però che dopo il fallimento di una breve rubrica giocosa, innestata all'interno del talk, non si è più capito poi quale fosse il suo ruolo nel programma.

Nel corso della puntata andata in onda ieri, il 19 dicembre, si è tentato di coinvolgerlo un po' di più. Tanto che quando si è parlato della finale di Ballando con le Stelle, l'ex velino è apparso seduto accanto alla Venier, addirittura nel ruolo di co-conduttore. Una sfida molto importante. Tuttavia, in molti sui social hanno notato come Pretelli non abbia quasi mai aperto bocca. Degna di nota solo la domanda fatta ad Arisa, a cui ha chiesto se stesse insieme al suo maestro di ballo Vito Coppola. "Tu per aver iniziato da poco sei un po’ troppo curioso", ha risposto la cantante.

I fan del modello, comunque, non sembrano aver fatto nessuna piega. Hanno apprezzato Pretelli nella nuova veste. A un certo punto c'è stato anche qualche sospetto quando, alla punzecchiatura della Venier, che ha lasciato intendere che facesse serate esplosive, lui ha risposto dicendo che ormai quel tempo è finito e che adesso ha "moglie e figli”. In molti si sono chiesti a cosa si riferisse l'ex velino. In realtà non c'è nessun significato particolare, solo un modo di dire.

