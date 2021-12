Pomeriggio 5, l'esordio di Simona Branchetti al posto della D'Urso? Una clamorosa sorpresa: share, ecco le cifre

21 dicembre 2021 a

Era attesa, anzi attesissima. Si parla di Simona Branchetti che ieri, lunedì 20 dicembre, ha esordito alla conduzione di Pomeriggio 5 News al posto di Barbara D'Urso. Sarà proprio lei, la mezzobusto del Tg5, a sostituire fino al prossimo 10 gennaio Carmelita alla conduzione del contenitore pomeridiano di Canale 5.

Un esordio atteso dopo l'ottima parentesi in termini di share della scorsa estate con Morning News. Ma la partenza, seppur brillante, non è stata delle migliori: la prima parte della trasmissione ha raccolto il 13,08% di ascolti per 1,5 milioni di telespettatori; la seconda parte ha raccolto il 13,84% di share con 1,8 milioni di telespettatori. Insomma, share sottotono soprattutto perché non si confrontava con la diretta concorrenza de La vita in diretta di Alberto Matano, in isolamento fiduciario e dunque non in onda su Rai 1.

Per inciso la sfida del pomeriggio di ieri è stata vinta con un cospicuo distacco da Rai 3, con il suo Geo, che ha messo a segno un brillante 15% in termini di ascolti. Insomma, staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime puntate, in cui la sfida per la Brachetti diventerà ancor più tosta: come detto, già oggi torna in onda Matano. E la sua è una vera e propria corazzata. Riuscirà la Brachetti a erodergli qualche punticino di share? Ai posteri l'ardua sentenza...

