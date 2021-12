Striscia la Notizia, "campione di caz***". Proprio quello, a SkyTg24 il "disastro" dell'anno: cosa le esce di bocca

23 dicembre 2021 a

a

a

"Visti da voi", ossia la rubrica di Striscia la Notizia tutta dedicata alle gaffe televisive della settimana e rigorosamente segnalate dal pubblico. E la rubrica è tornata per la sua ultima puntata prima di Natale nell'edizione del tiggì satirico di Canale 5 trasmessa nella serata di mercoledì 22 dicembre. Una carrellata di divertentissimi strafalcioni, tra i quali due davvero, davvero gustosi (o "disgustosi", fate voi).

"Cogl***, stia fermo". Disastroso fuorionda da Veronica Gentili, rissa a casa di Ignazio La Russa: robe mai viste | Video

Il primo. Siamo a Detto Fatto, la trasmissione di Rai 2 condotta da Bianca Guaccero, ed è il momento dedicato alle ricette. In questo caso lo chef, Mattia Poggi, si cimenta nel non semplicissimo filetto alla Wellington, spiegandone al pubblico tutti i segreti della cottura. Gli ingredienti? "Funghi, castagne e... mosconi", per dirla con le parole di Ezio Greggio. Già, perché a ricetta ultimata, ecco comparire nel piatto una grossa mosca posata sulla carne

"E se cambiasse sesso?". Barbara Palombelli, fucilata di "Striscia": cosa mandano in onda, inquietante | Video

Dunque, il secondo strafalcione. Uno dei più deliziosi dell'anno. Siamo a SkyTg24, dove viene presentata A casa tutti bene, nuova serie televisiva di Gabriele Muccino e in onda proprio su Sky Serie. Insomma, è il momento dell'autopromozione. E Veronica Voto, mezzobusto del tiggì, spiega che si tratta del "primo progetto per la tv di Gabriele Muccino, reeboot dell'omonimo film campione di ca*** del 2018". Prego? Sì, ha detto proprio quello: uno strepitoso lapsus.

Striscia, la gaffe sul "campione di ca***": qui il video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.