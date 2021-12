Striscia la Notizia, lo scandalo-ibuprofene nelle farmacie italiane: come speculano sulla nostra salute

23 dicembre 2021 a

Scandali italiani, vizi tricolori: prezzi gonfiati, anzi gonfiatissimi, anche quando si tratta della nostra salute, di prodotti medici e da farmacia. Questo è l'ultimo filone su cui sta indagando Striscia la Notizia, il tg satirico di Canale 5.

E così ecco che dopo la prima recente puntata sul paracetamolo, nell'edizione di Striscia in onda su Canale 5 ieri sera, mercoledì 22 dicembre, eccone una seconda dedicata al secondo farmaco più diffuso a livello nazionale: l'ibuprofene. L'inchiesta è stata affidata anche in questo caso a Max Laudadio, che ha verificato il prezzo dell'ibuprofene in molteplici farmacie per poi confrontare il risultato con i paesi esteri.

E il confronto è davvero impietoso. O meglio, scandaloso. In Belgio per esempio una confezione da 30 compresse, per quel che riguarda il prezzo unitario della pastiglia, viene al costo di 0,18 euro a compressa, dunque in Italia paghiamo il 61% in più. Poi l'Albania: 20 compresse a 0,11 euro, per un rincaro in Italia del 163 per cento. Rispetto ai prezzi dell'Olanda, paghiamo il 222% in più. Infine, gli sconcertanti dati relativi a Spagna e Regno Unito: il rincaro in Italia è rispettivamente del 383% e del 625 per cento. Una vergogna sulla quale Max Laudadio ha chiesto informazioni e spiegazioni. Che, come potete vedere nel servizio, sono arrivate ma non convincono nemmeno un po'...

