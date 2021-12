Striscia la Notizia, Veronica Gentili e il disastroso fuorionda: "Cogl***, stia fermo". Rissa a casa di Ignazio La Russa: robe mai viste

23 dicembre 2021 a

Una carrellata di gaffe semplicemente strepitose, quelle proposte da Striscia la Notizia nella puntata del tg satirico di mercoledì 22 dicembre. Il classicissimo "Visti da voi", celebre rubrica del tiggi in onda su Canale 5, ora condotto dalla storica e inossidabile coppia composta da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti.

Nel servizio, tra gli altri, lo scivolone a Mattino 5 News. Ci si collega con l'inviato Marcello Piazzano. "Il reporter conosce ogni campo dello scibile umano, anche l'ornitologia", commentano le voci fuori campo di Striscia. E così ecco che l'inviato davanti a un cartellone pubblicitario con quattro cigni afferma quanto segue: "Abbiamo due cigni con due, due... cigno uomo e cigno donna". Insomma, non maschio e femmina. Gelo in studio.

Ma la vera perla della settimana avviene a Controcorrente, il programma di approfondimento politico condotto da Veronica Gentili nel weekend di Rete 4. Nell'ultima puntata ecco che la conduttrice prova a collegarsi con Ignazio La Russa, senatore di Fratelli d'Italia, che si trova a casa sua, con tanto di albero di Natale sullo sfondo. Ma qualcosa va storto: appena la Gentili prova a collegarsi ecco che La Russa non si vede. Ma si sente: "Cogl***! Stia fermo!", urla. "No, non è buono La Russa", chiude frettolosamente il collegamento con la Gentili. E chissà cosa stava succedendo e, soprattutto, con chi stava combattendo a casa sua La Russa, dandogli addirittura del lei...

