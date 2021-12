L'Eredità, risposta sbagliata? Flavio Insinna reagisce così, Daniela umiliata: gelo siderale su Rai 1

24 dicembre 2021 a

Scene molto, molto curiose e inconsuete a L'Eredità, il programma di Flavio Insinna, il quiz pre-serale in onda ogni sera su Rai 1. Già, perché nella puntata del 23 dicembre è accaduto qualcosa di davvero imprevedibile.

Il punto è che Insinna, dopo aver ascoltato la risposta di una concorrente, ovviamente una risposta sbagliata, le è scoppiato a ridere in faccia, in modo fragoroso, incontrollato. La malcapitata si chiama Daniela, che si confrontava con Claudia nel gioco degli abbinamenti.

E la povera Daniela non ne azzeccava una. E così, di fronte all'ennesimo scivolone della concorrente, ecco che Insinna è scoppiato a ridere di gusto. "Sta sempre a cercare il pelo nell'uovo", ha poi aggiunto il conduttore, tentando di indirizzare Daniela verso la risposta giusta. E quest'ultima ha provato a rispondere: "Precisino". Sbagliato, per l'ennesima volta. Dunque Insinna ha sorriso, cercando di aiutarla ancora ad indovinare la parola misteriosa, che era "puntiglioso". Ma niente da fale per Daniela, che si è dovuta anche incassare le sonore risate di Insinna. "In bocca al lupo", la ha liquidata alla fine il conduttore.

