Che tempo che fa, doccia gelata per Fabio Fazio: "Su Rai 1? Non credo...", il signore della tv apre il fuoco

24 dicembre 2021 a

a

a

Un programma "itinerante", Che tempo che fa, il format di Fabio Fazio che negli anni ha più volte cambiato canale: ora è su Rai 3, dove tutto era iniziato, un ritorno dopo la parentesi su Rai 1, la rete ammiraglia, parentesi condita da innumerevoli polemiche politiche per la linea tenuta dal conduttore.

"Quella bugia che circola sui vaccinati": Roberto Burioni sgancia l'ultima bomba da Fabio Fazio

E di Che tempo che fa se ne parla sulle pagine di Nuovo Tv, nella rubrica curata da Alessandro Cecchi Paone, che risponde a un'osservazione di Sergio da Lamezia Terme, secondo il quale Fazio meriterebbe di tornare sul primo canale. Ed ecco la risposta di Cecchi Paone: "Sarei d’accordo con lei, ma non credo che faremmo un grande favore al bravissimo Fabio se lo facessimo spostare di nuovo sul primo canale", taglia corto.

"Escluso l'errore". Luciana Littizzetto e la gaffe da Fazio sulla De Filippi? Pesantissime voci di corridoio

La ragione del perché non sarebbe un favore, la spiega a stretto giro di posta: "Un programma non è una pallina da ping pong: si rischia di confondere la gente e, di conseguenza, di far perdere pubblico al programma", spiega il giornalista. Per inciso, Sergio da Lamezia Terme scriveva dell'ipotesi del ritorno su Rai 1 perché, a suo parere, Fazio "fa uno dei pochi programmi interessanti della televisione italiana".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.