Striscia la Notizia, dramma-Covid per Roberto Lipari: "Nonostante il vaccino". Ricoverato: le sue condizioni

24 dicembre 2021 a

a

a

Pur essendo vaccinato, Roberto Lipari non solo si è preso il Covid ma è stato anche ricoverato. Il conduttore di Striscia la Notizia se l’è vista scura per diversi giorni, durante i quali gli sono balenati nella mente pensieri poco positivi. Chissà come sarebbe potuta finire la sua storia se non fosse stato vaccinato, dato che grazie alle dosi somministrate non ha sviluppato la malattia grave, quella che richiede la terapia intensiva e può condurre al decesso.

"Tornano i gran visir". Greggio e Iacchetti a Striscia, un clamoroso "blitz" in anteprima | Video

“Vi scrivo solo oggi perché sto meglio e sono sicuro che il peggio è alle spalle”, è stata la premessa di Lipari, che ha pubblicato una foto scattata in ospedale. “Non scenderò nei particolari - ha aggiunto - ma sì, sono positivo. E no, non sono asintomatico. Passerò il Natale in quarantena… Mentre nella mia testa sono passate mille cose in questi giorni. Ma vi risparmio le più pessimiste e vi dico l’unico pensiero che mi sembra giusto condividere: quante volte si è scherzato sulla noia delle feste natalizie, dei parenti che non vedi mai perché manco sai chi sono, dei regali riciclati, i maglioni con i rombi, la tombola. Volevo solo dirvi che da quarantenato tutto questo mi mancherà da morire”.

Mauro Corona si toglie i pantaloni? "Guarda il Monte Rosa". Roba da censura, la Berlinguer sbianca | Video

“E mi fa pensare - ha proseguito Lipari - a tutta quella gente che passerà sola il Natale e anche in condizioni peggiori. Quindi quello che voglio dirvi è: godetevi ogni attimo di questi giorni tutti voi che potete. Questi sono i migliori auguri che posso farvi”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.