Domenica In salta, furia Matteo Bassetti: "Non deve accadere mai più", Mara Venier che dice?

È saltata la puntata di Domenica In, il programma di Rai 1 condotto da Mara Venier. Nella giornata del 26 dicembre l'annuncio di un caso di positività da coronavirus ha costretto la conduttrice a lasciare spazio a un'intervista de Il Volo, evitando così la diretta. Una scelta doverosa per mettere in sicurezza l'intero cast, ma che ha scatenato la reazione di Matteo Bassetti. "Questo non dovrà più succedere… - ha commentato su Instagram riportando la notizia -. Che facciano presto a cambiare regole incomprensibili". Per l'infettivologo dell'ospedale San Martino di Genova il protocollo è da cambiare. Una sorta di accusa al programma su cui la Venier non si è ancora pronunciata.

Intanto, a dare l'annuncio della puntata saltata, è stata la trasmissione attraverso una nota: "La prevista diretta di domani (era il 25 dicembre ndr) di Domenica In salta. Un membro dello staff della trasmissione di Rai 1 è risultato positivo al Covid e si è deciso di non andare più in onda", si legge per poi aggiungere che "il positivo aveva presenziato alle prove di giovedì che non prevedevano la presenza di Mara Venier".

Al posto della diretta, dunque, è stato proposto un ‘Meglio di…’, con la riproposizione di alcune interviste e alcuni interventi della stagione 2021. In aggiunta è stata mandata in onda un’intervista esclusiva realizzata dalla Venier con Il Volo.

