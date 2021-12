Roberto Speranza massacrato da sinistra: "L'errore sul vaccino che ci ha condannato", per il ministro è davvero finita?

27 dicembre 2021 a

"Il governo ha vissuto un momento di difficoltà con la dose booster, accelerarla è fondamentale e usciremo dalle difficoltà solo se avremo un processo di vaccinazione continuativo e duraturo. Il governo inoltre ha cercato di intervenire con provvedimenti e sostegni che hanno tentato di aiutare le categorie che hanno sofferto di più. La variante Omicron ha cambiato completamente le prospettive dal punto di vista economico e turistico del nostro territorio". Così Raffaella Paita (Italia Viva), ospite di L'Aria che tira in onda su La7 e condotto da Myrta Merlino, ha commentato l'attuale momento dell'emergenza pandemica facendo anche un primo bilancio della situazione.

La Paita ha anche espresso il suo pare sull'attuale aumento del numero dei contagi: "Sono anche d'accordo sul lockdown per i non vaccinati", spronando il governo e in particolare il ministro della Sanità a fare più in fretta su determinate questioni. Proprio su Roberto Speranza si sono abbattute le critiche della deputata renziana: "Italia Viva ha fatto bene a criticarlo circa la lentezza con la quale è stato deciso di accelerare la terza dose".

"Il bilanciamento continuo tra esigenze di sicurezza, ma anche necessaria normalità non è semplice. In più si potrebbe fare accelerare la dose booster. Se il governo continuerà nella direzione di un percorso di vaccinazione come è stato portato avanti fino ad oggi. Credo sia giusto differenziare le posizioni tra i cittadini che fanno il loro dovere e quelli che non lo fanno", conclude l'onorevole.

