Striscia la Notizia, il regalo di Renzi a Mario Draghi? “Un bigliettino, cosa c'era scritto”

Mario Draghi torna al lavoro dopo le feste e rivela quali regali ha ricevuto dai leader politici italiani. Ma è il solito sketch di Striscia la Notizia che ha mandato Dario Ballantini nei pressi di Montecitorio travestito nei panni del premier Draghi per fermare qualche deputato e raccontare cosa ha ricevuto SuperMario per Natale. Tutto in onda, ovviamente, su Canale 5 nel tg satirico diretto da Antonio Ricci e condotta da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti.

Tra i regali più interessanti quello ricevuto - dice Ballantini-Draghi - da Matteo Renzi. "Soltanto un biglietto di auguri, ma scritto in arabo", la battuta ficcante di Ballatini riferito ai tanti interessi che il leader di Italia Viva ha in Arabia Saudita. Interessi che hanno creato molte polemiche e critiche per l'ex premier di opportunità politica rispetto a certi chiacchierati legami.

Il finto Draghi, alias Dario Ballatini, ha fermato così Gianfranco Rotondi, Laura Ravetto, Paolo Cento, Nicola Acunzo e altri, dispensando battute e risate dei parlamentari colti a passeggio nelle strade adiacenti Montecitorio.

