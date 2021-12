Striscia la Notizia, Enzo Iacchetti “ha girato tutti gli studi Mediaset così”: clamoroso, come si è conciato

28 dicembre 2021 a

a

a

Ezio Greggio e Enzo Iacchetti hanno aperto la puntata di martedì 28 dicembre di Striscia la Notizia in una maniera diversa dal solito. La storica coppia è tornata da poco dietro la bancone del tg satirico di Canale 5 e hanno subito ripagato la scelta di Antonio Ricci, portando la solita vitalità e originalità all’interno della trasmissione.

"Vergognoso, come in un regime". Ezio Greggio, sfogo e denuncia: chi vuole tappargli la bocca

Stavolta non è di certo passato inosservato l’ingresso in studio, con Iacchetti vestito da zampognaro che si disimpegna benissimo suonando lo strumento. “Lui è bravissimo - ha dichiarato Greggio - ha anche fiato. Ha fatto il giro degli studi di Mediaset per portare un po’ di atmosfera natalizia. È una mia idea ed è anche un business molto importante, quanto hai incassato?”. “Purtroppo niente, sono passato a suonare in tutti gli studi con il cappello delle offerte”, ha risposto Iacchetti.

Il regalo di Renzi a Mario Draghi? “Un bigliettino”: cosa c'era scritto, la scoperta di Striscia | Guarda

“Ma Barbara d’Urso non mi ha dato un euro, anzi mi ha dato un calcio nel… - ha scherzato Iacchetti - Silvia Toffanin è stata carina, ma ha il braccino e non mi ha dato niente. Alfonso Signorini mi ha dato un gettone del telefono che non serve più a niente, mentre Gerry Scotti mi ha dato un bottone”. Una gag tutta da gustare: clicca qui per vederla completa sul sito di Striscia la Notizia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.