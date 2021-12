Striscia la notizia, chi è quest'uomo: la truffa sui bimbi malati, come ti porta via i soldi

29 dicembre 2021 a

Durante le feste i furbetti della falsa beneficenza si scatenano e tornano alla carica puntando ancora una volta a intenerire i passanti parlando di bambini e di fare del bene per Natale. Valerio Staffelli è andato di nuovo a chiedere spiegazioni. Lo ha fatto, ancora una volta, per Striscia la notizia, il tg satirico di Antonio Ricci, condotto da Ezio Greggio e Enzo Iaccchetti.

E' Valerio Staffelli ad andare in giro per Milano e a scoprire che c'è un uomo che chiede soldi per i bambini del Buzzi, un ospedale del capoluogo lombardo. Un'offerta di 10 euro ai passanti e anche alle macchine ferme al semaforo o in sosta.

Dopo essersi appalesato Staffelli rincorre il truffatore che se la dà a gambe davanti le telecamere, ma si ferma dopo essere stato raggiunto e cerca di trovare una zoppicante giustificazione, spiegando che i soldi sono per sè stesso. Alché alla replica di Staffelli che non doveva usare i bambini del Buzzi per chiedere i soldi, ma spiegare che i soldi erano per lui. Beccato in castagna il truffatore ha fatto ammenda e ha ammesso che chiederà soldi per lui.

La truffa sui bimbi malati: guarda il video di Striscia la notizia

