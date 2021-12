Striscia la Notizia infierisce sull'inviato di Mattino 5: dramma in diretta all'aeroporto, un gelo siderale

29 dicembre 2021 a

Striscia la Notizia non ha potuto fare a meno di ironizzare su Emanuele Canta, inviato di Mattino 5 che è stato respinto da una coppia intercettata all’aeroporto di Linate. Il giornalista era lì per capire un po’ gli umori delle persone dopo che sono state introdotte nuove regole a causa del dilagare della variante Omicron, che sta uscendo fuori in tutta la sua contagiosità, facendo schizzare i casi giornalieri.

Adesso per i viaggi è stato introdotto l’obbligo di indossare una mascherine FFP2 per qualunque tipo di spostamento sui mezzi di trasporto. Su questo argomento Mattino 5 - attualmente condotto da Francesco Vecchi, in attesa che si ricomponga la coppia con Federica Panicucci, che è invece impegnata tra gli eventi delle feste organizzati da Mediaset per Canale 5 - ha deciso di condurre una serie di interviste a Linate, mandando sul posto Emanuele Canta.

A un certo punto l’inviato si è avvicinato a una coppia intenta a guardare il cellulare. Alla vista del giornalista, i due si sono però subito tirati indietro: “È un momento un po’ no, le dico la verità”. Allora Canta con un po’ di imbarazzo si è spostato da un’altra parte: anche questo è il bello della diretta, e Striscia la Notizia non ha perso occasione per strappare un sorriso su quanto accaduto.

