Pier Silvio Berlusconi, "un accorato appello". Indiscrezioni a Mediaset: chi ha scelto per la "missione impossibile"

29 dicembre 2021 a

a

a

Indiscrezioni da Mediaset. Anzi, dai vertici assoluti del Biscione. Indiscrezioni rilanciate da Italia Oggi, che tira in ballo niente meno che Pier Silvio Berlusconi. Già, perché sul quotidiano si legge che il figlio del Cav avrebbe rivolto "un accorato appello" a Barbara D'Urso e Nicola Savino, "selezionati" per una specifica missione (insomma, altro che Carmelita ridimensionata, così come si dice ormai da mesi).

Bomba di gossip, Pier Silvio Berlusconi è diventato nonno: chi è questa donna (e la reazione di Silvia Toffanin)

Nel dettaglio, la missione che Pier Silvio avrebbe affidato ai due volti di punta della sua emittente sarebbe quella di rilanciare Italia 1, un canale che negli ultimi tempi sta incontrando qualche difficoltà in termini di share e che, nei fatti, riesce a imporsi soltanto con un prodotto, ossia Le Iene.

Dunque, la D'Urso è stata scelta per condurre una nuova edizione de La pupa e il secchione, a cui prenderanno parte anche dei concorrenti Vip, o quasi. Carmelita, si apprende, avrebbe però messo come condizione quella di non rinunciare alla conduzione di Pomeriggio 5, che ripartirà il prossimo 17 gennaio, e sarebbe stata accontentata.

Pier Silvio Berlusconi, altro che "pensione". Voci clamorose su Barbara D'Urso: Mediaset, ribaltone palinsesto

A Savino, al contrario, è stato affidato Back to School, un reality in cui alcuni personaggi famosi ripeteranno l'esame di quinta elementare. E Italia Oggi anticipa alcuni dei protagonisti: tra gli esaminandi infatti ci saranno Giulia Salemi, Ignazio Moser, Vladimir Luxuria, Eleonora Giorgi, Clementino, Antonella Elia, Nicola Ventola e Flavia Vento. Pare anche che Savino sia destinato a lasciare Le Iene

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.