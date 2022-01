Verissimo, Sara Ricci sulla morte di Paolo Calissano: "Maledetti, cosa gli hanno fatto per soldi". Un racconto-horror

07 gennaio 2022 a

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5 nella puntata dell'8 gennaio Sara Ricci ha parlato della sua amicizia con Paolo Calissano e della sofferenza per la morte dell'attore. Si erano conosciuti durante le riprese della soap opera Vivere, interpretando Bruno De Carolis e Adriana Gherardi. Poi sono rimasti amici. L'attrice ha confessato alla conduttrice di essere scoppiata a piangere quando ha saputo della sua morte, di aver provato un dolore atroce.

Ha poi confermato che Calissano aveva voglia di riscattarsi e che aveva fatto dei provini con ottimi risultati Poi però ha espresso tutta la sua rabbia e come il fratello dell'attore, vuole giustizia. "Sono arrabbiata con le persone che si sono approfittate di lui, sono dei maledetti", ha detto. "Per soldi hanno fatto in modo di circondarlo di determinate sostanze. Paolo è finito in questa situazione perché era depresso. Credo che il suo malessere nascesse dai primi di anni di vita, a causa dei suoi genitori”.

Paolo Calissano ha infatti fatto abuso di sostanze e sembra che la sua depressione avesse radici molto profonde. Sara Ricci a Verissimo ha spiegato che quando erano fuori dal set con lei si lamentava spesso, ma davanti ad altre persone si mostrava sempre lucido e preparato.

