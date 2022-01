Paola Calissano morto, la ex Fabiola Polese: "Quando ha infilato la chiave nella toppa"

Francesco Fredella 05 gennaio 2022 a

La morte di Paolo Calissano ha scosso tutti. Amici e fan. Fabiola Palese, 43 anni, la compagna di Calissano è ancora senza parole e rivive gli ultimi momenti con Paolo. Lo vede per l’ultima volta alle 20,30 di giovedì quando - come scrive il Messaggero - “inserisce la chiave nella toppa della porta di casa del suo ex compagno, l'attore Paolo Calissano, e lo trova morto disteso sul letto nell'appartamento di via Cadlolo a Monte Mario”.

E’ lei ad accorgersi del suo corpo senza vita. Chiama un'ambulanza. Il corpo dell’attore è circondato da farmaci che prendeva per curare la sua depressione. Il telefonino è su un divano. «La serratura non aveva le mandate inserite», ricorda Fabiana a Paolo. Forse teme che qualcosa possa accadere. «Qualcuno afferma che era morto da almeno 48 ore, ma non è vero. Ci avevo parlato il giorno precedente nel primo pomeriggio e la sera di mercoledì, alle 20.18, Paolo ha effettuato il suo ultimo accesso su Whatsapp», riferisce il Messaggero.

“Io non credo assolutamente al suicidio. Non era da lui. Ne ha vissute tante e tante ne abbiamo superate insieme e si è sempre rialzato. Piuttosto credo che non abbia retto a tutti i farmaci che prendeva per via della sua depressione. In queste ultime settimane era andato molto giù e le feste di Natale lo angosciavano amplificando il suo sentirsi solo. Io penso che abbia fatto un qualche pasticcio nell'assumerli, un bombardamento di psicofarmaci, ma non con l'intenzione di togliersi la vita”, spiega ancora Fabiola. Che racconta le difficoltà degli ultimi tempi vissuti da Paolo. “Aveva sofferto tanto, troppo nella vita. Oltre alla perdita del papà e della mamma, lo avevano segnato i trascorsi giudiziari che avevano stroncato la sua carriera. Episodi che potevano capitare a chiunque e che, però, vista la sua notorietà, lo hanno trasformato in un mostro. Gli avevano attaccato una etichetta addosso. Il mondo dello spettacolo gli aveva voltato le spalle, ma lui voleva una chance di riscatto che nessuno gli ha concesso. Sa una cosa?»

