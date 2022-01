Striscia la Notizia umilia Claudio Baglioni: ecco il libro inviato da Antonio Ricci ai giornalisti, una mossa brutale

11 gennaio 2022 a

Antonio Ricci, padre di Striscia la Notizia, è tornato a dedicarsi di uno dei suoi rivali storici. Stiamo parlando di Claudio Baglioni, sul quale arriva un’indiscrezione clamorosa da parte di Giuseppe Candela: “Alcuni giornalisti - si legge su Dagospia - hanno ricevuto da Striscia la Notizia come regalo natalizio un libro a dir poco particolare”.

Già il titolo la dice lunga: “Tutti poeti con Claudio. Dispensa essenziale per il poeta moderno. Edizione Zabaglione”. Candela la descrive come una “dedica al suo rivale storico: Claudio Baglioni. Da una parte le citazioni dei poeti, dall’altra quella dei brani ‘copiati’ dal divo Claudio. Lo scontro, infinito, continua”. Effettivamente Ricci ha compiuto un lavoro certosino, andando a ritrovare tutte le parti delle canzoni di Baglioni che sono state copiate, o comunque sono state fortemente “ispirate” a poeti, scrittori e via discorrendo.

“Il perfido volumetto - si legge ancora su Dagospia, che è riuscito a mettere la mani sul tomo di Ricci - contiene tutte le citazioni di poeti e scrittori a cui il cantante ha attinto a mani basse per i testi delle sue canzoni. Le ‘ispirazioni’ arrivano da Pavese, Pasolini, Mark Twain, Jack Kerouac, Preverti, Garcia Lorca e Garcia Marquez fino a Leopardi. Il graffio finale di Ricci: Baglioni paragonato a Lurch, il maggiordomo della famiglia Addams”.

