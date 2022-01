PiazzaPulita, brutale rissa Paragone-Lucarelli: "A furia di giudicare ballerini...", "Hai grossi problemi". Formigli ferma tutto

14 gennaio 2022 a

a

a

Un duro botta e risposta a PiazzaPulita tra Gianluigi Paragone e Selvaggia Lucarelli. A iniziare nella puntata del 13 gennaio su La7 la giornalista, che afferma: "Paragone ha sempre grossi problemi con i paragoni. L'altra volta ha confrontato i contagi nei locali con il fatto di poter fumare o meno nei locali, facendo una certa confusione". Immediata la replica del senatore del Gruppo Misto: "Ma no, Lucarelli, lo so che a furia di fare la giudice tra i ballerini balli da una cosa a un'altra". "Oddio - replica lei in collegamento con Corrado Formigli -, guarda mi aspettavo questa battuta".

"Il vaccino non blocca Omicron, cosa accadrà tra 30 giorno". Il modello matematico del professore: siamo condannati?

Ma lo scontro non termina qui: "Questa è una battuta stupida e svilente", commenta la Lucarelli mentre Paragone rincara la dose: "Come la tua sul mio cognome. A Lucare', vai alla sostanza se ce l'hai", "Stai calmo e porta rispetto. Chiamami con il mio cognome". A intervenire, a quel punto, il conduttore: "Dai, basta, andiamo avanti. Gianluigi, basta". Ma Paragone non ha alcuna intenzione di smettere: "Dai su, su, andiamo avanti". E ancora, la Lucarelli: "Stai calmo eh". "Ah, proprio a te dà fastidio? Dai giudizi agli altri e poi dici di stare calmi. Giochiamocela alla pari", prosegue l'ex M5s.

Ecco perché Mario Draghi è un mezzo dittatore: il delirio di Ugo Mattei da Corrado Formigli | Video

"Ma cosa sta dicendo? Ma sta bene?", chiede a quel punto la Lucarelli mentre Formigli riesce a riportare il focus del dibattito là dove è partito: il Covid, i vaccini e le regole imposte dal governo. "Con il vaccino - conclude il suo discorso la firma di Tpi - evitiamo di ingolfare gli ospedali, mi sembra un discorso molto semplice".

"Parlo di te, che hai 11 anni e pesi 30 chili". Corrado Formigli-choc, apre la puntata così: il racconto del dramma | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.