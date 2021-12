PiazzaPulita, il prof Broccolo: "Il vaccino non blocca Omicron, cosa accadrà tra 30 giorni". Il modello matematico, siamo spacciati?

17 dicembre 2021 a

a

a

Tempi cupi e scenari ancor più cupi, quelli tratteggiati dal professor Francesco Broccolo dell'Università Statele di Milano a PiazzaPulita, il programma di Corrado Formigli in onda su La7, la puntata è quella di giovedì 16 dicembre. Si parla di Covid, vaccino, mutazioni e variante Omicron. E l'esperto, per certo non un no-vax, palesa tutti i suoi dubbi: "Sapete qual è il vero problema? il vero problema è che arrivano continuamente nuove varianti che sfuggono agli anticorpi attivati dai vaccini e che ci costringono a boosterizzare continuamente, a passare da dodici, a nove, a sei e ora a tre mesi. Questa è la verità, non abbiamo un'alternativa che blocchi l'entrata del virus", premette Broccolo.

"Qual è il problema del vaccino contro il Covid". La Viola preoccupata: non c'è via d'uscita?

Quando Formigli gli chiede quale dunque possa essere l'alternativa, risponde: "Tenere senza dubbio le mascherine, il distanziamento. Ora stiamo iniziando a ricordarcene perché abbiamo capito che arriva Omicron. Ma arriva in modo potente, forte: i modelli matematici ci dicono che tra 30 giorni saremo quasi completamente Omicron, che ha più di 35 mutazioni, e tutte sono sulla spike. Sappiamo già che sfuggirà agli anticorpi sia di chi ha avuto l'infezione naturale sia dei vaccinati. Il vaccinato avrà una protezione parziale subito. E dalla malattia, speriamo...", sospira.

"Un cortocircuito, la gente si è illusa". Alessandro Sallusti: ecco il vero problema sui vaccini | Video

E ancora: "Il problema non è la Omicron di per sé che sembra dare una manifestazione molto lieve. Il problema è che non prevediamo il futuro: la Omicron infetterà i neonati e non sappiamo cosa accadrà, i pazienti con la Delta e non sappiamo se ci sarà ricombinazione e genererà una nuova variante, non abbiamo l'Africa immunizzata. Questi sono i veri problemi", conclue Broccolo. Prospettive, come detto in premessa, a tinte fosche.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.