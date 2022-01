Verissimo, Arisa egli uomini: "Mi raso a zero", la confessione più intima

14 gennaio 2022 a

Nella puntata di Verissimo che andrà in onda sabato 16 gennaio ci sarà anche Arisa. Stando alle prime anticipazioni filtrate dallo studio di Silvia Toffanin, la cantante - che è fresca di vittoria a Ballando con le stelle, dove ha stupito tutti insieme al maestro Vito Coppola - si è raccontata a tutto tondo e ha anche confessato una freschissima delusione professionale.

Delusione che si chiama Sanremo, dato che quest’anno Arisa non sarà al Festival: “Mi è dispiaciuto non essere stata scelta, ma capisco la decisione di Amadeus di voler prendere altri artisti. Io tento sempre di partecipare perché il mio sogno è quello di andare all’Eurovision Song Contest (che tra l’altro quest’anno si svolgerà in Italia, grazie alla vittoria dei Maneskin, ndr). Mi sento profondamente italiana e quindi mi piacerebbe rappresentare il nostro Paese all’estero. Vorrei diventare una piccola Laura Pausini, senza pretese”.

Per quanto riguarda il suo look, Arisa ha parlato dei continui cambiamenti radicali a cui ha abituato il suo pubblico: “Quando finisce qualcosa taglio i capelli. Anche in amore quando sento che una relazione è finita mi raso a zero”. Recentemente la cantante è tornata come ospite ad Amici, dove l’anno scorso è stata la prof di canto: “È stata una bellissima emozione. Adoro Maria De Filippi e l’energia da sogno che trasuda da questi ragazzi”.

