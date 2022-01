Verissimo, da Silvia Toffanin fa "irruzione" Maria De Filippi: una novità radicale su Canale 5

14 gennaio 2022 a

Novità in arrivo a Verissimo, il programma di Silvia Toffanin in onda il sabato e la domenica pomeriggio su Canale 5. A partire da domani 15 gennaio, la trasmissione avrà uno spazio tutto dedicato a C'è posta per te, la trasmissione di successo condotta da Maria De Filippi. Di cosa si parlerà? Delle storie più appassionanti raccontate nel corso del programma tv. Spesso, infatti, al termine della punata ci si chiede cosa succede ai protagonisti delle storie dopo l’apertura della celebre busta.

Verissimo si occuperà proprio di questo, raccogliendo a caldo le reazioni dei protagonisti subito dopo la puntata. La Toffanin li accoglierà anche in studio per raccontare cosa sia successo dopo la partecipazione al programma. Sabato si parte con la storia di Fernando, Susanna e Giada. Tra gli altri ospiti della trasmissione ci sarà anche il pilota di MotoGp Andrea Iannone. Si tratta della prima intervista tv per lui. Verissimo, poi, celebrerà anche i 30 anni del Tg5, ospitando tre volti molto amati del Tg: Simona Branchetti, Susanna Galeazzi e Roberta Floris.

Tra gli ospiti della Toffanin, infine, anche Paolo Ciavarro e la compagna Clizia Incorvaia e Ambra Sabatini, atleta paralimpica vincitrice dei 100 metri a Tokyo. Domenica 16 gennaio, invece, sarà la volta di Paolo Bonolis, Riccardo Cocciante, Arisa e Dayane Mello.

