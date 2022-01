Striscia la Notizia inchioda il ministro Bianchi: balla o scivolone? Occhio a cosa dice da Fazio

17 gennaio 2022 a

A Striscia la Notizia non passa nulla inosservato. Neppure l'ospitata di Patrizio Bianchi a Che Tempo Che Fa. Su Rai 3, in collegamento con Fabio Fazio, il ministro dell'Istruzione non avrebbe risposto a una domanda molto delicata. Almeno questo è quanto accusa il tg satirico di Canale 5 che, nelle anticipazioni della puntata di lunedì 17 gennaio, scrive: "Secondo la normativa vigente, in Italia i bambini sopra i 6 anni dovrebbero indossare - in determinate occasioni - la mascherina ffp2. Peccato però che questo tipo di mascherina certificata per bambini non esiste, come già dimostrato da Striscia la notizia, le cui segnalazioni hanno spinto le forze dell’ordine e giganti come Amazon a sequestrare o rimuovere dall’e-commerce migliaia di dispositivi ingannevoli".

Poi ecco che il programma di Antonio Ricci scende nel dettaglio, tirando in ballo Che Tempo Che Fa. Alla domanda del conduttore, secondo Striscia Bianchi non avrebbe risposto, se non tergiversando: "Il governo fa delle scelte. Rispetto ai ragazzi abbiamo scelto di calmierare i prezzi delle mascherine a 75 centesimi".

Una dichiarazione che però stride con quanto dichiarato dal segretario nazionale di Federfarma Roberto Tobia. Quest'ultimo aveva già detto che "non è previsto il prezzo calmierato di 75 centesimi per mascherine colorate o DPI destinati ai bambini, in attesa di chiarimenti dalla Struttura Commissariale". Qualcosa allora non torna.

