Striscia la notizia, acquisti online in odore di truffa: "Prendono i soldi e non consegnano"

Riccardo Trombetta di Striscia la Notizia ha raccolto diverse segnalazioni su nuovo sito di e-commerce, Tigershop, che incassa il denaro per i gadget tecnologici che vende, ma non consegna la merce, né rimborsa i suoi acquirenti. "Sono stata truffata, il 4 luglio ho acquistato un IPhone 12 Promax alla modica cifra di 1388,84 euro ma non mi è mai arrivato - ha denunciato una ragazza -. Il 25 agosto, su loro consiglio, ho richiesto il rimborso che però non è arrivato. Allora sono andata in Questura il 27 ottobre per sporgere denuncia, ma siamo ancora qua".

L'inviato del tg satirico di Canale 5, allora, ha provato a mettersi in contatto con chi lavora all'interno dell'azienda: "Siete molto difficili da trovare. La gente si chiede come mai non arrivano i cellulari". La risposta però è stata: "Io sono un dipendente, dovete chiedere al titolare. Non so che dirle, ma non è una truffa".

A un certo punto, però, Trombetta è stato raggiunto dal legale della società Emiliano Trulli, che ha spiegato: "Gli ordini sono tantissimi, alcuni riusciamo ad evaderli in tranquillità, per altri abbiamo delle problematiche anche per quanto riguarda l’approvvigionamento. In più ci sono stati dei problemi dovuti a cattiva pubblicità, magari anche dovuta a nostri errori, non lo sto negando. I rimborsi vengono effettuati tutti, anche se con ritardo". Alla fine ha detto: "Io vi posso fare una promessa: entro fine marzo sarà risolto tutto".

