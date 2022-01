Striscia la notizia, compra un'auto usata: "Cos'ho trovato nel cruscotto". Sconcerto: truffa da 30mila euro?

16 gennaio 2022 a

Un foglio ritrovato per caso nel cruscotto dell'auto appena acquistata online ha "salvato" Marco da una fregatura da 30.000 euro. Striscia la notizia, con l'inviato Moreno Morello, torna a indagare sulle insidie del mercato delle auto usate partendo proprio dalla storia di questo ragazzo.

Sul sito di una dei principali e più famosi player europei di compravendita di auto usate si rassicura: "I nostri esperti controllano con attenzione tutti i difetti che non rientrano i normali segni d'usura. Mostriamo ogni imperfezione tramite foto dettagliate". Quando Marco compra la sua vettura e la riceve, nota però una etichetta di "portiera di ricambio" sul lato passeggero posteriore sinistro e l'assenza del dispositivo per disattivare l'airbag lato guidatore. Insospettito, telefona al servizio clienti chiedendo delucidazioni e gli assicurano che l'auto non ha avuto nessun grave incidente e che sulla portiera c'è stato un intervento per semplici "danni da chiave".



L'auto usata in odore di raggiro: guarda il video di Striscia la notizia



"Non è obbligatorio comunicare i sinistri che non sono ritenuti gravi", ricorda a Striscia Alfredo Bellucci, consulente automotive. Tuttavia, il neo-proprietario rinviene nel cruscotto dell'auto un documento di trasporto da auto incidentata. "L'auto è incidentata non perché ha avuto un incidente, ma perché è stata aperta l'assicurazione per la riverniciatura delle portiere", spiegano dal servizio clienti. Ma Striscia ha scoperto le immagini del sinistro, decisamente significative. E così l'auto, riconsegnata secondo diritto di recesso dal proprietario, è stata poi messa fuori commercio dal sito stesso.

