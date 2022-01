Maratona Mentana, l'inizio? Un imbarazzante fuorionda: "Fabio! Fabio!", in onda questa roba

24 gennaio 2022 a

L'attesissima Maratona Mentana per il Quirinale inizia subito con un clamoroso imprevisto. Il direttorissimo del TgLa7, che entra in studio da vera diva scostando una tendina, viene colto dalla regia di La7 in un fuorionda piuttosto concitato, mentre sta andando in onda la sigla iniziale. "Fabio! Fabio!", invoca Mentana probabilmente rivolto a un tecnico di studio o a qualcuno nella stessa regia.

La diretta poi fila liscia, e anzi la scelta musicale di Mentana e dei suoi collaboratori, la mitologica Uno si mille, sembra particolarmente apprezzata dall'esercito di Twitter, che segue la maratona con ansia e coinvolgimento decisamente superiori all'attesa della vera notizia politica, la nomina del prossimo presidente della Repubblica. "Uno su mille ce la fa", cantava Gianni Morandi in trio con Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi, sul palco del Festival di Sanremo del 1987. Un inno applicabile a tutto, dallo sport al TotoColle. Tanto più che al momento la situazione politica è più che caotica. Una palude, visto che per le prime tre votazioni l'ipotesi che va per la maggiore è quella della scheda bianca, per poi andare al bersaglio grosso con la maggioranza scesa a 505 voti.

Mentana è subito pimpante. Si inizia con un commosso ricordo a una collega del TgLa7, scomparsa 12 settimane fa: "Questa maratona è dedicata a te". Quindi lancia Alessandra Sardoni, instancabile e straordinaria segugia di Palazzo. E la sorprende: "Salvini ha incontrato Draghi". La sua inviata balbetta, Mentana la rassicura: "Uscita ora, non ti preoccupare". E gongola: "Partiamo subito con uno scoop".

