Maratona Mentana, la ferocia del direttore con la Sardoni: "Draghi ha incontrato Salvini, lo sai?", gelo su La7

Come a ogni Maratona Mentana, la vera e assoluta protagonista sui social è Alessandra Sardoni. Immarcescibile, discreta, onnipresentee sobrissima inviata del direttore Enrico Mentana sul luogo del delitto, uno dei Palazzi del potere romani. In questo caso, Montecitorio: la Sardoni, con tanto di trucco e parrucco, si collega dai corridoi per raccogliere indiscrezioni e suggerire scenari, mai così incerti anche per una elezioni per la prima volta nella storia in tempi di pandemia. "Si parte col botto con la Sardoni mascherinata", scherzano su Twitter i telespettatori, ironizzando anche sulla durata dell'acconciatura perfetta della giornalista. Destinata, scommettono i più realisti, a durare "come un gatto in tangenziale", parafrasando una celebre commedia.

Qua però non si ride, e la tensione è già evidente. Tanto che quando la Sardoni viene interrotta da Mentana si trema. "Draghi ha incontrato Salvini", annuncia il direttorissimo. La Sardoni ascolta in silenzio, poi balbetta qualcosa. Visibilmente impreparata, non ne è al corrente. Uno smacco clamoroso per l'inviata più preparata del giornalismo politico televisivo. "Tranquilla, è una notizia appena uscita", sottolinea Mentana. Alessandra tira un sospiro di sollievo, il direttore gongola: "Dopo pochi minuti abbiamo già il primo scoop di questa maratona, è fonte di Palazzo Chigi".

Twitter ribolle, ma c'è anche chi fa notare una verità lapalissiana: "Ma secondo voi a che serve una Maratona Mentana per commentare delle schede bianche? A parte lo schiavizzare tecnici dietro le quinte e ospiti in studio intendo...". E chissà se la Sardoni potesse dire la sua, magari quando questa (si teme, lunghissima) diretta finirà.

