Striscia la Notizia, "Sergio Mattarella" sbrocca per il bis: "Malfattori, al gabbio, casta di farabutti". Ecco il video rubato

30 gennaio 2022 a

a

a

Va da sé, le ironie dopo la conferma di Sergio Mattarella alla presidenza della Repubblica si sprecano. Meme, battute, tweet e chi più ne ha più ne metta. Un modo per esorcizzare una pagina politica in verità desolante e un poco drammatica: il bis al Quirinale, Mattarella, proprio non lo voleva. Ce lo hanno trascinato per la giacchetta, nonostante i diciotto precedenti inviti a convergere su un nome che non fosse il suo. Per la politica, tutta, una pessima figura.

"Non era una cosa seria?". E Conte reagisce così: a "Striscia", l'umiliazione (definitiva) del leader M5s

E l'ironia su quel che è accaduto arriva anche da Striscia la Notizia, il tg satirico di Canale 5, che come vi avevamo raccontato ieri, sabato 29 gennaio, ha proposto un "deepfake" del presidente della Repubblica riconfermato, ossia un video falso e falsamente doppiato che, però, sembra tremendamente reale (e non solo per la fedeltà delle immagini). Dopo le anticipazioni, dunque, ecco quel video.

"Cialtroni, farabutti". E il pugno sulla scrivania: bis? A "Striscia" il rovinoso sfogo di "Mattarella" | Video

Nelle immagini si vede un furibondo Mattarella nel suo ufficio al Colle, rabbioso, sbatte la cornetta del telefono e i pugni sul tavolo. "Al gabbio, farabutti, casta di cialtroni. Malfattori. Ai ceppi. Wanna Marchi in confronto risulta essere una santa. È ora di mettere dei paletti e, francamente, so anche dove metterli", sbotta urlando il finto Mattarella nella personalissima reinterpretazione di Striscia la Notizia, forse neppure poi così lontana dalla realtà...

Striscia, clicca qui per vedere lo sfogo del finto Mattarella: il video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.