Striscia la Notizia, sfottò a Bianca Guaccero: "Come si è presentata in studio", occhio a lì sotto

29 gennaio 2022 a

Bianca Guaccero ancora protagonista della rubrica "Moda caustica" di Striscia la Notizia. Nella puntata andata in onda sabato 29 gennaio su Canale 5, la conduttrice di Detto Fatto finisce tra le grinfie di Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Il motivo? Come si è presentata in studio. La Guaccero ha fatto il suo ingresso con un vestitino viola: da una parte lungo, dall'altro corto.

Ma a scatenare il tg satirico di Antonio Ricci non è questo dettaglio, quanto il tessuto dell'outfit. "Sembra in sottoveste", commenta il conduttore di Striscia. E ancora: "Se l'è messa pensando che mai l'avremmo messa in moda caustica, e in vece per noi vista la sottoveste stravagante era impossibile chiudere un occhio".

Qui l'intero servizio con la rubrica "Moda caustica" di Striscia la Notizia

