Striscia la Notizia, veleno puro su Sergio Mattarella: "Ma il pigiama... ?", la strana domanda di Zampetti

La rielezione di Sergio Mattarella al Quirinale ha scatenato una valanga di parodie, fotomontaggi e meme sui social. In molti hanno giocato sul fatto che il capo dello Stato non volesse affatto restare al Colle. Più volte nei giorni scorsi il presidente aveva detto di essere pronto a lasciare il suo incarico per riposarsi. Poi, però, le cose sono cambiate: i capigruppo gli hanno chiesto di restare e lui si è detto disponibile per il bene del Paese.

In uno di questi meme, mostrati ieri sera da Striscia la Notizia, il capo dello Stato siede nel confessionale del GfVip insieme a un'altra concorrente. A corredo questa didascalia: "Il grande Mattarello, sei stato nominato". In un altro fotomontaggio, invece, si vede Mattarella congratularsi con se stesso. E accanto, a mo' di agenzia: "Italia, Gennaio 2022: l'ex presidente della Repubblica si congratula con il suo successore".

In un meme, poi, Mattarella appare con una parrucca in testa ed Ezio Greggio commenta: "Una donna al Quirinale". Infine, in un altro fotomontaggio si vede il presidente della Repubblica che al suo collaboratore Ugo Zampetti chiede: "Che te ricordi i pigiami in che scatolone stanno?".

Qui il servizio di Striscia la Notizia sui meme su Mattarella

