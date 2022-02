Mediaset, Giorgia Meloni "cancellata"? Dagospia: "Dopo le critiche a Salvini e Berlusconi da Porro...". Un grosso caso

02 febbraio 2022 a

"Parecchi mal di pancia a Mediaset" dopo l'ospitata di Giorgia Meloni a Quarta Repubblica. A riferirlo è Dagospia che parla di più di una lamentela dopo la presenza nello studio di Rete 4 della leader di Fratelli d'Italia. La Meloni è stata ospite di Nicola Porro nella puntata del 31 gennaio e non - sembrerebbe - senza creare malumori.

Nello studio la leader di FdI si era tolta più di un sassolino dalla scarpa, spiegando la sua versione sulle elezioni del Quirinale. "Secondo me - aveva detto - quello che ha fatto Matteo Salvini è folle, folle per lui. Una cosa che non ho capito, eravamo d'accordo che la rielezione di Mattarella fosse l'ultima cosa da fare". Poi l'uscita su Silvio Berlusconi che ha sciolto la riserva ritirandosi dalla corsa per il Colle: "Quando ho dato l'ok a Berlusconi non l'ho fatto per deferenza, io a Berlusconi non devo niente, ho fatto una scelta politica".

Parole forti che avrebbero generato qualche scontento. Qualcuno - scrive Dago - sta spingendo "per tenere fuori da Mediaset gli esponenti di Fratelli d'Italia, con il pretesto di voler dare voce soprattutto ai partiti di governo (cioè tutti, tranne Fdi). Si registrano già le prime ritorsioni: cancellate le ospitate di esponenti del partito della Meloni da Zona bianca di Giuseppe Brindisi e Dritto e rovescio di Paolo Del Debbio…".

