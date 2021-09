Iman Sabbah, la gaffe senza precedenti della giornalista Rai: "L'uomo più cu***...", cosa le esce di bocca

07 settembre 2021 a

Una gaffe che non è passata inosservata: la corrispondente Rai da Parigi, Iman Sabbah, si è resa protagonista di uno scivolone senza precedenti in diretta tv, mentre parlava di alcune dichiarazioni di Quentin Tarantino riportate dalla televisione francese su Jean Paul Belmondo. La giornalista in particolare ha detto: "The coolest man, il più culo...“: Poi, però, si è corretta subito facendo una risatina. E si è scusata immediatamente con i telespettatori.

Ma chi è Iman Sabbah, ora diventata virale sui social? La giornalista, con cittadinanza italiana ma di origine palestinese, è nata a Nazareth nel 1977 e dal 2003 conduce telegiornali e programmi di approfondimento su Rai News 24 e Rai Med. Bisogna sottolineare, però, che dopo la gaffe la corrispondente si è ripresa subito, continuando l'intervento come se nulla fosse accaduto.

Nel servizio, comunque, si stava parlando di Belmondo, il bello e dannato del cinema francese morto ieri a 88 anni. La notizia della sua scomparsa è stata data all'agenzia France Press dal suo avvocato, Michel Godest, il quale ha detto che l'attore è morto nella sua casa di Parigi: "Da qualche tempo era molto affaticato. Si è spento serenamente". La fama di Belmondo è dovuta sia a film d'essai apprezzati dalla critica sia a film d'azione e a commedie di grande successo commerciale.

